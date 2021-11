Sessão deliberativa do Plenário da Câmara - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) o regime de urgência para o Projeto de Lei 1417/21, do Senado, que propõe o pagamento, em 2021, de auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

