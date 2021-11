Congresso recebe iluminação roxa pelo Dia Mundial da Prematuridade

Foco da campanha é a não separação da mãe e do bebê prematuro - (Foto: Pierre Triboli/Câmara dos Deputados)

O prédio do Congresso Nacional recebe iluminação roxa nesta quarta-feira (17) em comemoração ao Dia Mundial da Prematuridade. A data foi criada para alertar sobre o crescente número de partos prematuros, ensinar como preveni-los e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado para o bebe?, para a família e para a sociedade. A iluminação especial foi solicitada pela deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

Neste ano, o foco da campanha é a não separação da mãe e do bebê prematuro, ou seja, permitir que a mãe tenha condições de ficar internada para acompanhar o filho prematuro o tempo todo e que o pai também tenha livre acesso. Durante todo mês, são realizadas atividades com foco em informação, educação e acolhimento.

A prematuridade atinge anualmente 1 a cada 10 bebês em todo o mundo, sendo a prematuridade a principal causa de mortalidade infantil até os 5 anos. O Brasil é o 10º país com mais partos prematuros no mundo. São cerca de 340 mil nascimentos nessas condições por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).