Aumento dos preços dos alimentos é tema de debate nesta quarta

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (17) o aumento dos preços dos alimentos.

"A escalada dos preços dos alimentos atingiu em cheio o consumidor já no início da pandemia, tornando ainda mais difícil a travessia dos meses de isolamento social e perda de renda provocada pelo fechamento de negócios e aumento do desemprego", afirma o deputado Leo de Brito (PT-AC), que pediu a realização da audiência.

Em 12 meses após o início da pandemia, o preço do óleo de soja

subiu 87,89%, o arroz ficou 69,80% mais caro e a batata está custando 47,84%

a mais. O preço do leite longa vida, outro produto sob grande pressão, subiu

20,52%", lista o parlamentar.

Brito quer explicações do governo sobre as providências que podem ser adotadas para controlar a alta de preços e combater a fome que já se espalha no Brasil.

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros, representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), dos ministérios da Economia e da Agricultura, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O debate será realizado no plenário 9, a partir das 17 horas.