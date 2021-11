Relator afirma que Ministério do Trabalho não deveria ter sido extinto; acompanhe

O relator da Medida Provisória 1058/21, deputado José Nelto (Pode-GO), defendeu a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, lembrando que a pasta foi proposta inicialmente pelo presidente Getúlio Vargas, em 1930, para regulamentar e fiscalizar as relações de trabalho no Brasil. "Jamais poderia ter sido extinto por qualquer governo que preza pelos trabalhadores e empresários", lamentou.

José Nelto também reclamou da demora na entrega de auxílios e benefícios previdenciários. "Não tem gente para trabalhar no INSS. Com a pandemia, ficou pior ainda. É um sacrilégio para quem precisa", observou.

O relator recomendou a aprovação de projeto de lei de conversão que acolhe parcialmente ou integralmente 75 emendas apresentadas à medida provisória. "Conversamos com vários parlamentares e setores do governo para apresentar este relatório", observou.

