Santa Catarina é destaque no Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias

A parceria entre o Governo do Estado e o sistema cooperativista na execução do Programa Terra Boa é um dos destaques do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, realizado entre os dias 16 e 17, em Campinas (SP). O Terra Boa é um dos programas mais tradicionais da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e nos últimos 10 anos foram mais de R$ 402,8 milhões investidos para aumentar a produtividade das lavouras catarinenses.

“Temos uma verdadeira parceria com o sistema cooperativista em Santa Catarina. Essa união de esforços, iniciada há muitos anos, deu origem ao Programa que se tornou uma marca registrada do agronegócio catarinense. O Terra Boa recebe melhorias a cada ano e vem se adaptando às principais demandas do setor produtivo catarinense. Em Santa Catarina, o sistema cooperativista é o braço direito da Secretaria da Agricultura e nós temos muito orgulho dos resultados dessa grande parceria”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva.

Nos últimos 10 anos, o Governo do Estado apoiou a aquisição de mais de 1,9 milhões de sacas de milho e 2,8 milhões de toneladas de calcário. Só em 2021, o Terra Boa atenderá 63 mil produtores rurais com R$ 49,6 milhões em investimentos. Enquanto o Estado disponibiliza os recursos, as cooperativas, por meio da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro), atuam na operacionalização do programa.

Em sua palestra, o secretário ressaltou ainda a iniciativa catarinense de incluir no Terra Boa uma linha para incentivar o cultivo de cereais de inverno. A Secretaria da Agricultura está investindo R$ 5 milhões para estimular o cultivo de trigo, triticale, centeio, aveia e cevada em Santa Catarina. Com o Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno Destinados à Produção de Grãos, os produtores recebem uma subvenção de R$ 250 por hectare efetivamente plantado com cereais de inverno, em um limite de 10 hectares por agricultor.

Cooperativismo no estado

Santa Catarina conta com 46 cooperativas ligadas ao agronegócio e mais de 73,5 mil cooperados. No último ano, o faturamento do setor passou de R$ 34,4 bilhões.

Segundo o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc), o setor cooperativista responde por 12% do Produto Interno Bruto de Santa Catarina.