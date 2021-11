Sessão do Plenário da Câmara - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 2405/21, do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR), que inclui novas prioridades na aplicação de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 7.797/89.

