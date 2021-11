Sistema de Avaliação da Educação Básica será aplicado de 16 de novembro a 10 de dezembro

Alunos de educação infantil e do ensino fundamental responderão provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2021 entre 16 de novembro e 10 de dezembro. A ação é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e visa avaliar e diagnosticar a qualidade da educação básica brasileira. Além disso, a avaliação gera dados e indicadores que subsidiam a elaboração e o monitoramento das políticas educacionais do país.

A coordenadora de Avaliações Institucionais da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), responsável pelo SAEB no RS, Salete Albuquerque, destaca a importância da participação dos estudantes. — Este é o principal instrumento de avaliação da qualidade do ensino que temos no país. As notas, juntamente com os dados do fluxo escolar, resultam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A colaboração das nossas escolas é fundamental — ressalta a coordenadora.

Esta edição terá a participação amostral de turmas de escolas da educação infantil, por meio de questionários, a aplicação amostral de provas de Língua Portuguesa e Matemática para turmas do 2º ano do ensino fundamental e de provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para turmas de 9º ano do ensino fundamental. Em 2021, também serão aplicados os questionários eletrônicos para diretores, secretários municipais de Educação e professores ou auxiliares de sala da educação infantil.

O SAEB é aplicado a cada dois anos e permite produzir indicadores educacionais de regiões, unidades da federação e, quando possível, de municípios e escolas do Brasil. O exame também permite avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada nos diversos níveis governamentais.

