Edegar Pretto diz que sua pré-candidatura é símbolo de renovação do PT gaúcho

O Deputado Estadual Edegar Pretto, PT, já está em pré-campanha para o governo do Rio Grande do Sul. Junto com o senador Luis Carlos Heinze, pp, o parlamentar natural de Miraguaí é o nome certo nas urnas do próximo ano, uma vez que eles não enfrentam resistência dentro de seus respectivos partidos.

Em entrevista na manhã de hoje no programa Estação Província, o deputado exaltou o fato de que seu nome foi indicado por unanimidade dentro do partido e conta com o apoio dos ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra e do senador Paulo Paim.

Na entrevista o deputado disse que o PT vem procurando uma renovação no estado do Rio Grande do Sul, lembrando que seu nome representa essa renovação. Ele lembrou que foi eleito para a Assembleia Legislativa em 2010, 2014 e 2018, sempre sendo o deputado mais votado da sigla no Rio Grande do Sul.

Edegar disse também que pelo fato de ter uma boa relação com a maioria dos partidos de ambos os espectros está conversando pessoalmente com alguns partidos para viabilizar um projeto que tenha condições de se tornar viável em 2022.

Para o parlamentar, em 2018, quando seu nome foi cogitado, a situação ocorreu muito em cima da hora e não haveria, naquele momento, tempo hábil para formar uma candidatura com condições de manter diálogos que ele considera importante.

Em mais de uma vez o deputado deixou claro que o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul vai trabalhar intensamente para eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República, mais uma vez.

Ouça abaixo:

