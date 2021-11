Coronel Bicaco: Pedetista requer a elaboração de projetos voltados para crianças e adolescentes

Através de proposição, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) requereu que o Poder Executivo de Coronel Bicaco elabore e desenvolva projetos direcionados para crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino.

Segundo ele, o objetivo é instigar as habilidades deste público nas áreas culturais e esportivas. — Esses projetos serão uma forma de descobrir novos talentos e que a municipalidade dê incentivos para as crianças e adolescentes com a contratação de professores de música, de futebol e de teatro, entre outros — frisou o pedetista.

— Conhecemos crianças com potencial para se destacar em competições esportivas e em festivais de música. Esses projetos não custam muito dinheiro e podem ajudar alguém a realizar seu sonho — ponderou Lucas Santos da Cruz.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 104/2021 foi aprovada de forma unânime na sessão ordinária da segunda-feira (8/11).

