Vereador diz que comunidade bicaquense sente falta dos jogos no estádio municipal

No dia 28 deste mês, o Conselho Municipal de Desportos (CMD) iniciará a edição 2021 do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Coronel Bicaco. Seis equipes irão disputar o título: Ouro Verde, Trianon, Sementes Hammel, América, Palmeiras e Avaí.

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 8 de novembro, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – elogiou a organização do certame e afirmou que a comunidade sente falta de assistir aos jogos no estádio municipal.

— As pessoas estão sentindo falta de descer até o estádio municipal para acompanhar os jogos, tomar chimarrão, participar da copa e ter momentos de lazer — reiterou o edil. Ele ainda destacou que funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços estão realizando a limpeza, pinturas e outras melhorias no local.

