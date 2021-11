Cancelado debate sobre exigência de exame toxicológico para motoristas

Exame é exigido para motoristas com carteira C, D e E - (Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (17) sobre o calendário do exame toxicológico de larga janela de detecção periódico. A realização do exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses é obrigatória para condutores das categorias C, D e E.

O debate foi solicitado pelo deputado Juscelino Filho (DEM-MA). Ele aponta que é preciso dar publicidade à exigência e ao fato de que seu descumprimento gera multa automática e pode resultar na suspensão da habilitação por três meses.

"A partir de 12 de novembro deste ano, os condutores que deixarem de realizar o exame receberão uma multa administrativa automática – multa de balcão – a qual poderá ocasionar um impacto de R$3 bi aos motoristas, uma vez que estes não estão cientes da corrente determinação", diz.

A comissão ainda não marcou nova data para discutir o assunto.