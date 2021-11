Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 33ª sessão ordinária realizada no dia 8 de novembro de 2021

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 40ª sessão, 33ª ordinária, da 14ª Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori.

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Pedido de Informação nº 16/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), solicitando esclarecimento quanto às razões para a Creche Municipal Meu Cantinho não estar em funcionamento em turno integral de forma plena.

- Proposição nº 104/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando elaboração e execução de um projeto voltado a crianças e adolescentes, para instigar suas habilidades nas diferentes áreas culturais e esportivas, criando uma Escola de Talentos.

- Proposição nº 105/2021, do vereador Leandro Briato (PP), solicitando aumento da tubulação próximo à propriedade do Sr. Dirlei Lorenzetti, na saída que dá acesso à localidade de Galpões.

- Projeto de Lei nº 081/2021 (26/10/2021), do Executivo, que cria o Centro de Referência de Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

- Projeto de Lei nº 082/2021 (3/11/2021), do Executivo, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal nº 4.767/2021, para permitir que os servidores contratados para o cargo de motorista possam ser lotados em outras secretarias municipais.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 9 de novembro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

