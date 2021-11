Cônsul do Grêmio em Tenente Portela participará do ‘Hora Consular’

O cônsul do Grêmio em Tenente Portela, Gustavo Brunet, é um dos convidados do ‘Hora Consular’ na segunda-feira (15/11). O programa inicia às 21 horas e pode ser acompanhado pelo Youtube, Facebook, plataforma Grêmio Play e Grêmio Consular TV.

O programa terá como tema principal a ‘Semana da Consciência Negra’ e a apresentação é de Jairo Kuba. Também irão participar do ‘Hora Consular’ desta segunda-feira, o diretor do Observatório Racial do Futebol, Marcelo Archive e o secretário geral do Grêmio, Juliano Ferrer.

Além do tópico central, Gustavo Brunet pretende falar ainda sobre a torcida e os consulados gremistas existentes na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

