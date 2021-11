PIB do Rio Grande do Sul cresceu 1,1% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul teve alta de 1,1% em 2019 e atingiu o valor de R$ 482,46 bilhões. A taxa ficou abaixo da registrada no Brasil, que foi de 1,2%.

A participação do Estado no PIB do país em 2019 manteve-se em 6,5%, fazendo com que o RS permanecesse na quarta posição no ranking nacional, atrás de São Paulo (31,8%), Rio de Janeiro (10,6%) e Minas Gerais (8,8%) e à frente do Paraná (6,3%) e de Santa Catarina (4,4%).

As informações divulgadas na sexta-feira (12/11) fazem parte do Sistema de Contas Regionais 2019, que agrega novos dados, mais amplos e detalhados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de outras fontes, além de revisar, no caso do Rio Grande do Sul, o PIB trimestral.

