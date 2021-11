Em Dubai, presidente Bolsonaro participa de fórum de investimentos

No terceiro dia de agenda nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje (15) do Fórum Invest in Brasil, em Dubai. O evento é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

“Nós somos muito próximos. O Brasil possui mais de 5 milhões de árabes. Se formos contar os descendentes, chegamos à casa dos 30 milhões”, disse, durante a abertura do evento. “Mais do que bons parceiros, somos irmãos”, completou.

Além de Bolsonaro, participaram os ministros Paulo Guedes (Economia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Carlos França (Relações Exteriores), Braga Netto (Defesa) e Gilson Machado (Turismo).

“Temos certeza que essa passagem os fará investir mais ainda”, finalizou o presidente, ao se referir a autoridades locais e investidores árabes, que também participaram do fórum. “Espero retornar brevemente anunciando mais interações entre nós”.

Expo 2020

Bolsonaro participa ainda hoje (15) do Dia do Brasil na Expo 2020. A solenidade, prevista para o período da tarde em Dubai, coincide com o aniversário da proclamação da República brasileira.

A programação prevê atividades na praça Al Wasl, principal ponto da exposição, além da visita de Bolsonaro ao Pavilhão Brasil, um dos mais movimentados e com maior número de visitantes.

Adiada por um ano por conta do novo coronavírus, a Expo 2020 é tida como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia.

Abu Dhabi

Após o fórum, Bolsonaro deve seguir para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos e vizinha a Dubai, onde participa de audiência com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

*A repórter viajou a convite da Apex-Brasil