Quatro municípios da Região Celeiro figuram entre os 100 melhores do RS no IFGF

Dados extraídos do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) revelam que Tenente Portela, Três Passos, São Martinho e Sede Nova têm situação fiscal considerada excelente, ou seja, superaram a marca de 0,8 ponto. O índice varia de zero a um, sendo que, quanto mais próximo de um ponto, melhor a gestão fiscal.

Já os municípios de Bom Progresso, Inhacorá e Miraguaí encontram-se em situação fiscal crítica, que é quando o índice fica abaixo de 0,4 ponto. Conforme a FIRJAN, essa realidade é vivenciada por mais 3.021 cidades brasileiras. O levantamento avaliou 5.239 localidades.

De acordo com a análise da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o quadro é preocupante e a dificuldade de geração de receita pelos municípios é o principal entrave para a melhora das contas públicas.

Para o presidente em exercício da FIRJAN, Luiz Césio Caetano, as reformas do federalismo fiscal brasileiro são fundamentais. — O equilíbrio sustentável das contas públicas municipais é essencial para o bem estar da população e a melhoria do ambiente de negócios. E isso só será possível com a concretização de reformas estruturais que incluam as cidades — destaca Luiz Césio Caetano.

O gerente de Estudos Econômicos da FIRJAN, Jonathas Goulart, explica que, entre as cidades avaliadas, 1.704 (32,5%) não são capazes de gerar localmente, no mínimo, recursos suficientes para arcar com os custos da Câmara de Vereadores e da estrutura administrativa da prefeitura. — Além disso, 1.818 municípios (34,7%) gastam mais de 54% da receita com despesa de pessoal; 2.181 (41,6%) têm planejamento financeiro ineficiente e 2.672 (51%) investem, em média, apenas 4,6% do orçamento — ressalta Jonathas Goulart.

Foram avaliadas no IFGF 2021, as cidades que declararam suas contas de 2020 de forma consistente até 10 de agosto de 2021, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que até 30 de abril de cada ano as prefeituras devem encaminhar suas declarações referentes ao ano anterior à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O IFGF é composto pelos indicadores de Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. Após a análise de cada um deles, cada município é classificado em um dos conceitos do estudo: gestão crítica (resultados inferiores a 0,4 ponto), gestão em dificuldade (resultados entre 0,4 e 0,6 ponto), boa gestão (resultados entre 0,6 e 0,8 ponto) e gestão de excelência (resultados superiores a 0,8 ponto).

Município | IFGF | Posição no RS | Ranking nacional

- Barra do Guarita: 0,5980 | 325º | 2226º;

- Bom Progresso: 0,3108 | 485º | 4444º;

- Braga: 0,4252 | 456º | 3694º;

- Campo Novo: 0,5386 | 385º | 2768º;

- Chiapetta: 0,7786 | 113º | 752º;

- Coronel Bicaco: 0,6303 | 293º | 1939º;

- Crissiumal: 0,6676 | 250º | 1639º;

- Derrubadas: 0,6398 | 279º | 1865º;

- Esperança do Sul: 0,6190 | 304º | 2049º;

- Humaitá: 0,7338 | 174º | 1117º;

- Inhacorá: 0,3129 | 484º | 4434º;

- Miraguaí: 0,3974 | 464º | 3897º;

- Redentora: 0,5154 | 401º | 2959º;

- Santo Augusto: 0,7143 | 190º | 1270º;

- São Martinho: 0,8579 | 43º | 315º;

- São Valério do Sul: 0,4559 | 445º | 3473º;

- Sede Nova: 0,8595 | 41º | 305º;

- Tenente Portela: 0,7926 | 95º | 662º;

- Tiradentes do Sul: 0,6497 | 270º | 1785º;

- Três Passos: 0,8049 | 84º | 578º;

- Vista Gaúcha: 0,6417 | 278º | 1854º;

