Fórum em São Paulo discute igualdade racial no estado

O Centro de Equidade Racial, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), promove hoje (13) o “Fórum SP Afro Brasil 2021”, que vai discutir ações e políticas públicas para promoção da equidade racial no estado. O evento será realizado no Memorial da América Latina e contará com a participação de autoridades estaduais, prefeitos e representantes da sociedade civil.

A ideia é também dialogar com os municípios, conectar ações e propor novos caminhos para o desenvolvimento regional e socioeconômico da cultura afro-brasileira, além de tratar do enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural e incentivar o afroempreendedorismo.

“O evento é realizado na primeira quinzena de novembro, mês em que celebramos o novembro negro. Ele servirá como base para os municípios presentes nortearem suas ações, em curto e médio prazos, com o objetivo de conscientizar e fortalecer a luta pelo respeito integral e a legitimidade cultural como forma de resistência da população negra paulista”, ressaltou o secretário executivo do Centro de Equidade Racial do governo do estado, Ivan Lima.

Na programação haverá painéis e palestras sobre as religiões de matriz africana; empreendedorismo afro; apresentações artísticas (canções, poemas); desfile de moda e beleza afro; roda de samba, além do anúncio da nova iniciativa do Ggverno de São Paulo.

Para participar do evento basta se inscrever no site https://tinyurl.com/7vu2bbre. Será obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19. O comprovante poderá ser apresentado por aplicativo de celular, o E-saúde ou Conect SUS, ou impresso.