Partida em Frederico Westphalen valerá uma vaga no Gauchão 2022

Após seis anos, o União Frederiquense está perto de garantir novamente uma vaga na elite do futebol do Rio Grande do Sul. Para isso, tem que superar o Lajeadense na semifinal da Divisão de Acesso.

No confronto de ida – disputado em Lajeado – os dois times ficaram no empate em 1 a 1. A partida, que apontará o primeiro finalista da competição estadual e primeiro classificado para o Gauchão 2022, está marcada para às 15h30min na Arena em Frederico Westphalen.

A única vez que o Leão da Colina participou da Série A do Gauchão foi em 2015 e acabou rebaixado.

