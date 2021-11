Impacto causado pela pandemia é tema de debate com Educafro e fóruns de Educação Indígena e do Campo

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promove na terça-feira (16), às 10h, a quarta audiência do ciclo de debates para avaliar os impactos da emergência da covid na educação básica.

Foram convidados para o debate Clarice Santos, coordenadora do Fórum Nacional de Educação do Campo (Fonec); Frei David Santos, diretor executivo da organização não-governamental Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro); e Gersem José dos Santos Luciano Baniwa, coordenador do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena (FNEEI).

Nas três primeiras reuniões os senadores ouviram integrantes de entidades representativas dos trabalhadores da educação e de secretarias de Educação dos estados, além de representantes do Ministério da Educação e das entidades estudantis. Nos encontros foram discutidos os desafios a serem superados para recuperar a perda de aprendizagem provocada pela pandemia e o planejamento de ações para garantir o retorno das aulas presenciais na educação básica. Também foram abordadas propostas para uma agenda estratégica educacional para os próximos anos.

O colegiado, que é presidido pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR), foi instalado em 13 de setembro e tem prazo de 120 dias de funcionamento. Ele é vinculada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). Além do presidente, a subcomissão conta ainda com outros quatro integrantes titulares: Antonio Anastasia (PSD-MG), Confúcio Moura (MDB-RO), Wellington Fagundes (PL-MT) e Zenaide Maia (Pros-RN).