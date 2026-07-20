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Três Passos promove ações de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos nas escolas

Atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo CAPS I orientaram estudantes sobre os riscos dos vapes e terão continuidade no segundo semestre de 2026.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Três Passos
20/07/2026 às 10h11
Três Passos promove ações de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos nas escolas
(Foto: Divulgação / Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Três Passos)

A Prefeitura de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), realizou ao longo do primeiro semestre de 2026 uma série de ações de educação e prevenção em saúde direcionadas aos estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino do município.

As atividades foram conduzidas pelo psicólogo Guilherme Ullmann, pela enfermeira Elisa Heisler e pelo educador físico Eduardo Barasuol. O trabalho teve como foco conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos relacionados ao uso dos cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, levando informações fundamentadas em evidências científicas e incentivando hábitos de vida mais saudáveis.

Durante os encontros, os profissionais abordaram os impactos causados pelos dispositivos eletrônicos à saúde física e mental, destacando os efeitos da nicotina no desenvolvimento cerebral de adolescentes, os prejuízos ao sistema respiratório, as consequências para o desempenho físico e a influência exercida pela pressão social, pelas mídias e pela publicidade na experimentação desses produtos.

A iniciativa integra as estratégias de promoção da saúde e prevenção de agravos desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, fortalecendo a atuação conjunta entre os setores da Saúde e da Educação na construção de ambientes escolares mais saudáveis e conscientes.

De acordo com a administração municipal, as atividades terão continuidade no segundo semestre de 2026, ampliando o alcance das ações preventivas e mantendo o trabalho de orientação junto aos estudantes das escolas de Três Passos.

 

 

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