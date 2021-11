Davi Alcolumbre lamenta falecimento do desembargador Rogério Arédio Ferreira

O senador Davi Alcolumbre divulgou no início desta tarde nota de pesar pelo falecimento do desembargador Rogério Arédio Ferreira. Veja a íntegra:

Nota de Pesar



Em nome do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) lamenta o falecimento, na manhã desta sexta-feira (12), do desembargador Rogério Arédio Ferreira, tio-avô do Dr. Leonardo Soares, membro da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) no Amapá, uma grande perda para o Judiciário nacional.



Dr. Rogério tinha 79 anos, tornou-se bacharel em Direito pela UFG e ingressou na magistratura em 1970. Era aposentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, onde foi nomeado desembargador em 2001, atuando nas comarcas de Planaltina, Mineiros, Catalão e Itumbiara. Ele também acumulou a função respondendo pelas comarcas de Formosa, Posse, Alvorada do Norte, Cavalcante, Ipameri, Goiandira e Cumari. Em 2012, passou a integrar a Associação Nacional de Escritores (ANE), sediada em Brasília (DF). O magistrado também era escritor com livros jurídicos e obras literárias publicados, um entusiasta sincero de várias iniciativas que, sem dúvida, deixam um enorme vazio para todos os amigos e admiradores do seu trabalho.



O Senado Federal presta condolências à sua família, desejando que Deus conforte o coração dos entes enlutados.