Comissão promove debate sobre população idosa LGBTQIA+

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promove na quinta-feira (18) audiência pública sobre o tema "População Idosa LGBTQIA+ e Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs)". As ILPIs são caracterizadas como domicílios coletivos para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.

O pedido para a realização do debate foi feito pela deputada Tereza Nelma (PSDB-AL) e subscrito pela deputada Norma Ayub (DEM-ES). Segundo Tereza Nelma, o objetivo do debate é levantar subsídios para a criação de políticas públicas e estratégias de formação dos profissionais de saúde e assistência social.

Foram convidados para o debate :

o médico geriatra Milton Crenitte Hurst, coordenador do ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e diretor de projetos da ONG Eternamente SOU;

a ativista Sônia Sissy Kelly;

representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (MMFDH);

representante da Frente Nacional de Fortalecimento de ILPIS; e

o médico e gerontólogo Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e co-diretor da Age Friendly Foundation.

O evento será realizado no plenário 13, às 14 horas, e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.