Cachorro acompanha velório e deita sobre o túmulo do dono em Santa Catarina

Um cachorro chamou a atenção ao acompanhar o velório e o enterro de seu dono em Rio Negrinho, em Santa Catarina, no sábado (6/11). Após o sepultamento, o cão ainda se deitou sobre o túmulo do tutor, um idoso de 61 anos que vivia no interior do município. As informações são do jornal O Globo.

Conforme fontes ouvidas pela reportagem, o animal seguiu o cortejo fúnebre da capela onde o corpo foi velado até o cemitério Jardim Parque da Colina, onde ocorreu o sepultamento. Após acompanhar de perto o enterro e se deitar sobre o túmulo, o cachorro foi levado embora por familiares do dono.

A foto do cãozinho foi compartilhada nas redes sociais e comoveu os internautas.

