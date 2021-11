Comissão promove seminário para discutir o combate aos crimes cibernéticos

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados realiza seminário virtual nesta quinta-feira (18) sobre o papel do Parlamento brasileiro no combate aos crimes cibernéticos.

O evento acontece a partir das 14h30, no plenário 14, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

País vulnerável

O deputado Bibo Nunes (PSL-RS), um dos que propuseram a realização do seminário, lembra que os golpes pela internet não são novidade, e que o Brasil hoje é um país vulnerável. "Só em 2019, houve 24 bilhões de tentativas de ataque. A situação piorou com a pandemia, pois parcela da população passou a demandar mais da internet em seu dia a dia. De acordo com pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), houve aumento de 70% nos registros de tentativa de golpe usando links com o nome dos bancos como isca para fisgar o consumidor e roubar dados", observou o deputado.

O seminário também atende requerimentos apresentados pelos deputados Luis Miranda (DEM-DF), Rodrigo Coelho (Pode-SC), Luiza Erundina (Psol-SP) e Angela Amin (PP-SC).

Debatedores

A primeira mesa do seminário vai tratar do "Panorama geral sobre os crimes cibernéticos no Brasil: principais conceitos e desafios". Confirmaram presença os seguintes convidados:

representante da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Adepol-DF), delegada Regilene Siqueira Rozal;

representante do delegado chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal, Giancarlo Zuliani, delegado Dario Taciano de Freitas Junior;

o diretor-geral do Instituto Liberdade Digital, Diogo Rais;

o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), Carlos Affonso Souza;

o consultor da Motion Picture Association (MPA), Ygor Valerio;

o diretor Jurídico-Regulatório da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), Jonas Antunes Couto;

A segunda mesa do seminário terá como tema: "Proteção de crianças e adolescentes no ambiente cibernético". Confirmaram presença: