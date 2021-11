Comissão debate criação do Dia Nacional do Cirurgião Oncológico

Dia do Cirurgião Oncológico seria comemorada em 17 de julho - (Foto: Depositphotos)

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debate na próxima quinta-feira (18) a criação do Dia Nacional do Cirurgião Oncológico, a ser comemorado em 17 de julho. O debate foi solicitado pelo deputado Dr. Frederico (Patriota-MG), autor do Projeto de Lei 5543/20, que pretende instituir a data comemorativa.

“A proposição se reveste de dupla finalidade: homenagear os profissionais médicos cirurgiões oncológicos e fortalecer a conscientização acerca das medidas de prevenção, rastreamento, detecção, diagnóstico e, em especial, tratamento de cânceres”, afirma o parlamentar.

O debate atende à Lei 12.345/10, que exige que toda data comemorativa seja objeto de projeto de lei, acompanhado de comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

Foram convidados:

- o presidente Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Alexandre Ferreira Oliveira;

- o diretor de Relações Institucionais Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Bruno Pinheiro;

- o vice presidente Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Heber Salvador Ribeiro;

- o diretor de Ensino e Residência Médica Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Marciano Anghinoni; e

- o diretor de Defesa Profissional Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Rodrigo Pinheiro.

A reunião está marcada para as 14 horas e o plenário ainda será definido.

O público pode participar do debate e acompanhar a discussão pela internet.