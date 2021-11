Comissão debate recomendações da ONU para os direitos das crianças e dos adolescentes

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (17) para debater os direitos das crianças e dos adolescentes, um dos temas objeto das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da Revisão Periódica Universal da Organização das Nações Unidas (ONU).

O debate será às 15h30, no plenário 13, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A audiência levará em conta as seguintes recomendações, entre outras:

- tomar medidas para melhorar a promoção e proteção dos direitos da criança, com o objetivo de erradicar completamente a falta de moradia entre crianças;

- melhorar os serviços de assistência médica para reduzir ainda mais a mortalidade infantil;

- aumentar o foco na implementação de políticas de combate à violência familiar, em especial a violência contra mulheres e crianças; e

- garantir os direitos das crianças e criar alternativas melhores para aprimorar o sistema de responsabilidade para com a juventude, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- a defensora pública do Espírito Santo e coordenadora da Comissão da Infância e Juventude da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep), Camila Dória Ferreira;

- representante da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Djalma Costa;

- o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB/DF, Charles Christian Alves Bicca;

- a representante do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Tânia Dornellas; e

- a deputada Maria do Rosário (PT-RS), pela Frente Parlamentar da Infância e da Adolescência.

A audiência atende pedido do deputado Carlos Veras (PT-PE).