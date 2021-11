Comissões debatem casos de racismo no futebol brasileiro

As comissões do Esporte e a de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizam audiência conjunta nesta terça-feira (16) para discutir o racismo no futebol brasileiro.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 6, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Bira do Pindaré (PSB-MA), um dos autores do pedido do debate, citou o caso de racismo sofrido pelo jogador Celsinho, do Londrina. No episódio, durante uma partida na cidade de Brusque (SC), contra a equipe local, o jogador informou ao quarto árbitro que havia sofrido racismo por parte de uma pessoa presente no camarote no estádio. Mais tarde, descobriu-se que a pessoa que o ofendeu era membro da diretoria da equipe catarinense. Celsinho foi vítima de racismo outras duas vezes apenas este ano na Série B do Campeonato Brasileiro.

Dados sobre racismo

Bira do Pindaré disse que, apesar da punição recebida na Justiça Desportiva pela equipe catarinense, muito ainda precisa ser feito. Segundo ele, dados ainda não oficiais divulgados pelo Observatório da Discriminação Racial no futebol identificou pelo menos 15 casos de racismo no futebol brasileiro em 2020.

"Em 2019, o Observatório contabilizou 56 casos de injúria racial no futebol brasileiro. Até então, este foi o maior número dos últimos seis anos. Em 2018, por exemplo, o número total de casos foi de 44. Ainda de acordo com o Observatório, de 2014 a 2020 aconteceram 49 casos de racismo levados ao STJD e aos tribunais estaduais. Desse total, 30 tiveram alguma punição e 19 acabaram em absolvição", informou o deputado.

A audiência também atendeu requerimento apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO).

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho;

- o auditor do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Luiz Felipe Bulus;

- o integrante da Câmara Brasileira da Economia Digital (Camara-e.net), representando as empresas Facebook e Instagram, Igor Luna;

- o vice-presidente do clube CSA da Alagoas, Omar Coelho; e

- o atleta Celsinho, do Londrina Esporte Clube.