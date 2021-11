Câmara entrega na quarta-feira 6º Prêmio Lucio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação

Instituído pela Resolução 8/15, o prêmio é concedido anualmente pela Câmara a três entidades e a três personalidades que desenvolvem trabalhos voltados para a melhoria de vida nas metrópoles brasileiras.

Os agraciados com neste ano serão:

I - Categoria Personalidades

Saneamento - Edson Aparecido da Silva: mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) e atual secretário-executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas). Foi coordenador-geral do Fórum Alternativo Mundial da Água (Fama), realizado em Brasília, em 2018, e coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA). Especialista em saneamento, com histórico de mais de 30 anos em defesa do saneamento público, universal e de qualidade para todos os brasileiros.

Mobilidade - Mirella Prosdócimo: ativista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É cadeirante e tira proveito das experiências em benefício da coletividade. Em 2013, assumiu a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência de Curitiba, na qual propôs e coordenou a elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade e de Inclusão para a Pessoa com Deficiência.

Habitação - Jorge Fontes Hereda (in memoriam): arquiteto graduado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Trabalhou na urbanização da Favela de Alagados, foi presidente da Cohab e secretário de Serviços e Obras do estado de São Paulo. Ocupou o cargo de secretário nacional de Habitação no Ministério das Cidades, presidiu a Caixa Econômica Federal nos governos Lula e Dilma Rousseff, e reestruturou programas como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família.

II – Categoria Entidades ou Pessoas Jurídicas

Saneamento - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Rio Grande do Sul (Sindagua-RS): entidade que se destaca na defesa dos direitos da população à água e ao saneamento de qualidade.

Mobilidade - Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos: organização não governamental que promove cursos de capacitação desde 2009, abordando temas como a mobilidade urbana sustentável, com foco na promoção do transporte público de qualidade.

Habitação - Movimento de Mulheres por Moradia Orquídea: organização sem fins lucrativos de Manaus (AM) que encampou a luta pelo direito à moradia digna e pela igualdade nas relações de gênero.