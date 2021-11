Bancadas federais de RS e SC liberam R$ 10 milhões para projeto da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

Prefeito de Barra do Guarita disse que o objetivo a partir de agora é agilizar a elaboração do projeto da ponte (Foto: Diones Roberto Becker)

A união das bancadas federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina resultou na destinação de R$ 10 milhões para o projeto da ponte sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC). O valor será proveniente do Ministério da Infraestrutura.

O prefeito de Barra do Guarita e presidente do Movimento Pró-ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, lembrou que no dia 20 de outubro, durante audiência em Brasília, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se comprometeu em federalizar o trecho da rodovia 163 entre Itapiranga e São Miguel do Oeste. — Esse é um passo importante para que a União possa realizar investimentos na ponte — ressaltou o mandatário.

Segundo Rodrigo Locatelli Tisott, o ministro da Infraestrutura prometeu conceder o projeto da ligação interestadual a partir do início de 2022, desde que fossem conquistados recursos financeiros junto às bancadas de parlamentares do RS e SC. — A partir disso, autoridades e entidades começaram um grande movimento junto aos deputados gaúchos e catarinenses para conseguir os recursos — destacou o prefeito.

— Uma vez tendo o projeto em mãos, nós poderemos buscar verbas para a construção da ponte já no ano que vem. 2022 é um ano importante, pois temos eleições — frisou Rodrigo Locatelli Tisott.

Ao falar sobre o Movimento Pró-ponte, o prefeito de Barra do Guarita afirmou que são cerca de 60 municípios envolvidos. — É um movimento extraordinário. Não é de uma ou duas pessoas. É uma união muito grande e nunca vista na região. Isso gera credibilidade. O movimento não se envolve em picuinhas políticas e, por isso, está tendo bons resultados — salientou o mandatário.

Rodrigo Locatelli Tisott ainda revelou que haverá novos contatos com o ministro Tarcísio de Freitas com o intuito de agilizar a federalização do trecho da rodovia 163 e encaminhar a elaboração do projeto da ponte sobre o Rio Uruguai.

— A ponte vai trazer desenvolvimento social e econômico para o Noroeste gaúcho e o Extremo Oeste catarinense. É uma obra estruturante para os dois estados — concluiu o prefeito de Barra do Guarita.

