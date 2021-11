Governo do Estado conclui a consulta pública sobre a concessão do Parque do Turvo

Governo do Estado pretende publicar a partir de dezembro, o edital de licitação para concessão do Parque do Turvo em Derrubadas (Foto: Diones Roberto Becker)

O Governo do Estado encerrou na segunda-feira (8/11), o período de consultas públicas dos parques do Caracol, Tainhas e Turvo. Iniciadas no mês de setembro, as consultas públicas receberam aproximadamente 120 contribuições da sociedade, que agora serão avaliadas pelas equipes do Governo do Rio Grande do Sul em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com o Consórcio Araucárias.

As sugestões serão utilizadas para aprimorar os documentos finais dos editais de licitação, que têm previsão de publicação a partir de dezembro de 2021.

Além das consultas públicas, também foi realizada uma audiência pública sobre a concessão do Parque do Turvo, em Derrubadas, no dia 29 de outubro.

Para a primeira semana de dezembro está prevista também uma audiência pública sobre a concessão dos parques do Caracol e Tainhas, a ser realizada em Canela, com possibilidade de participação presencial ou virtual.

