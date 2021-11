Corede Celeiro define cédula de votação para a Consulta Popular 2021

O Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede Celeiro) promoveu, na manhã da quarta-feira (10/11), uma assembleia geral para o lançamento da Consulta Popular 2021. O evento – realizado no auditório da Prefeitura de Três Passos – reuniu autoridades dos 21 municípios que compõem a Região Celeiro.

Na ocasião, a presidência do Corede Celeiro definiu quais demandas farão parte da cédula de votação neste ano. Destaque para o projeto de Sinalização Turística, que ficou em primeiro lugar na votação através do aplicativo.

O Governo do Estado destinou R$ 30 milhões para a Consulta Popular 2021, cujo objetivo é fomentar os projetos de desenvolvimento regional. O valor é 50% maior do que os R$ 20 milhões reservados ao programa no ano passado.

A Consulta Popular 2021 acontecerá entre os dias 22 e 30 de novembro.

