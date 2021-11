Aprovados no vestibular da URI Frederico Westphalen têm até dia 12 de novembro para realizar a matrícula

Até a sexta-feira (12/11), os aprovados no Vestibular 2022 da URI de Frederico Westphalen poderão realizar a matrícula. A prova – que consistia na elaboração de uma redação – foi aplicada no dia 7 de novembro. O listão dos aprovados saiu na terça-feira (9/11). Para conferir a lista, clique aqui.

A universidade disponibiliza horários nos três turnos para efetivação da matrícula. No ato, o futuro acadêmico precisará entregar os documentos solicitados junto ao Setor de Atendimento do Estudante (SAE). Pessoas menores de 18 anos de idade deverão ser assistidos por representante legal para firmar o contrato.

A matrícula é gratuita, no entanto, o aluno necessitará pagar o valor da primeira mensalidade do curso.

Para evitar aglomeração, a reitoria da URI de Frederico Westphalen definiu um cronograma de matrículas:

- Dia 10 de novembro:

Administração, Agronomia e Direito;

- Dia 11 de novembro:

Biomedicina, Ciências Contábeis, Farmácia e Fisioterapia;

- Dia 12 de novembro:

Ciências da Computação, Enfermagem e Psicologia;

