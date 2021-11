Preço médio da gasolina no país é de R$ 6,71

O preço médio do litro da gasolina comum nos postos de combustíveis no país chegou a R$ 6,71, na semana entre 31 de outubro e 6 de novembro. A informação foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Porém, o valor do litro da gasolina varia muito nos estados, partindo de R$ 5,29, na cidade paulista de Atibaia, e chegando a R$ 7,99, em Bagé, no Rio Grande do Sul.

O diesel comum, mais vendido nas estradas, também tem grande variação no país, partindo de R$ 4,29, em Sumaré (SP), e chegando a R$ 6,70, em Cruzeiro do Sul (AC). O preço médio do diesel no país é de R$ 5,33.

O botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tem preço médio de R$ 102,48 no país, com preço mínimo de R$ 75,00 em Araçatuba (SP), chegando a R$ 140,00 na cidade de Sorriso (MT).

Os valores completos podem ser conferidos na página da ANP na internet.

