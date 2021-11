Alunos são retirados de escola em Santo Augusto, após barulho de tiros

Na manhã desta quarta-feira (10/11), houve novos relatos de que atividades no Clube de Tiros, localizado em Pedro Paiva, estariam causando transtornos durante o período de aula na Escola Municipal Antônio João. As informações são da Rádio Querência de Santo Augusto.

Em contato com o diretor do educandário, Leandro Radin, o mesmo confirmou as informações. Segundo ele, nesta manhã era muito nítido o barulho dos tiros, o que acabou assustando alguns alunos. Familiares de quatro estudantes, ao saberem da situação, foram até a escola e retiraram os mesmos do local.

Ainda de acordo com o diretor, pelos estampidos ouvidos nesta quarta-feira, acredita-se que estavam sendo utilizadas armas de grosso calibre. A direção do vento também pode ter contribuído.

Desde o dia 16 de outubro – data em que venceu um acordo de suspensão temporária das atividades do clube para adequações no local – essa foi a primeira vez que a direção da escola escutou barulhos de tiros, afirmou o diretor, porém, outras pessoas do educandário relataram já terem ouvido estrondos anteriormente.

As aulas seguem normais na instituição. A Secretária de Educação e Cultura, Eliane Paier, informou que não tinha conhecimento dos fatos ocorridos hoje e que irá verificar a situação.

A Brigada Militar informou que recebeu um chamado e foi até o local apurar os fatos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.