Sicredi é reconhecido em quatro premiações nacionais

Sicredi figurou entre as ‘Maiores do País’, de acordo com o Valor 1000 (Foto: Diones Roberto Becker)

Em mais um ano, o Sicredi foi destaque nos rankings das principais premiações organizadas por veículos de comunicação nacionais. No guia Exame Melhores & Maiores 2021, por meio do Banco Cooperativo Sicredi, uma das estruturas que compõem a instituição financeira cooperativa, se classificou no 15º lugar entre os ‘Maiores Bancos’ que fazem parte do guia.

Elaborado desde 1974, o anuário, que neste ano conta com a parceria da IBMEC, traz as maiores empresas do Brasil com base na avaliação de critérios econômico-financeiros, de crescimento e adoção de práticas ESG.

O Sicredi figurou também entre as ‘Maiores do País’, de acordo com o Valor 1000. A instituição ficou em 9º lugar na classificação dos 100 ‘Maiores Bancos’ do anuário, mantendo a mesma posição em relação ao ranking do ano anterior. Além disso, o Sicredi também se destacou em outras 11 categorias do guia, que considera o balanço combinado do sistema. Entre os destaques, ocupou a 4ª colocação entre os 20 ‘Mais Rentáveis sobre o Patrimônio’ e o 7º lugar entre os 20 ‘Maiores em Operações de Crédito e em Depósitos Totais’.

Elaborado pelo jornal Valor Econômico e pelo Serasa Experian, com base em dados do ano contábil de 2020, o Valor 1000 conta com o trabalho de homologação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). A publicação traz informações completas sobre as maiores empresas do Brasil, com rankings comparáveis, demonstrações financeiras consolidadas, faturamento bruto e outros itens estratégicos retirados dos balanços ou informados pelas companhias ou instituições.

Já no Época Negócios 360°, guia elaborado pela revista em parceria com a Fundação Dom Cabral, a instituição financeira cooperativa ficou em 8º lugar no ranking setorial de ‘Bancos’, colocação influenciada pelo destaque no 2º lugar em ‘Governança Corporativa’ dentro do setor. O Sicredi também figurou no 6º lugar em ‘Pessoas’, 8º em ‘Inovação’, 10º em ‘Sustentabilidade’, 11º em ‘Visão de Futuro’ e 15º em ‘Desempenho Financeiro’, entre outros.

No mês de setembro, a instituição também teve posição de destaque no ranking do Finanças Mais, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating.

Participando do anuário por meio do Banco Cooperativo Sicredi, o Sicredi foi ranqueado em 6º lugar na categoria ‘Bancos – Financiamento’. O Finanças Mais apresenta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro no país, com base na análise das demonstrações contábeis publicadas em seus respectivos balanços do ano anterior ao da publicação.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

