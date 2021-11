CAGED revisa dados e número de vagas criadas em 2020 recua 46,8%

Pelas novas estatísticas do CAGED, foram abertas 75.883 vagas no ano passado, queda de 46,8% em relação ao dado anterior (Foto: Diones Roberto Becker)

A revisão de dados de demissões fez o saldo de criação de empregos formais no Brasil cair pela metade em 2020. Pelas novas estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), foram abertas 75.883 vagas no ano passado, queda de 46,8% em relação ao dado anterior de 142.690 vagas.

O indicador mede a diferença entre contratações e dispensas com carteira assinada. Inicialmente, o CAGED apontava que haviam ocorrido 15.166.221 admissões e 15.023.531 desligamentos no ano passado. Com as revisões, o número de contratações subiu 1,8%, para 15.361.234. As demissões aumentaram 2,2%, para 15.437.117.

Responsável pelo CAGED, o Ministério do Trabalho e Previdência atribuiu a redução do saldo ao envio de declarações fora do prazo, em meio ao início da pandemia de Covid-19 e a adaptação para o novo modelo de declaração eletrônica.

