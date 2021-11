Corpos de Marília Mendonça e do tio chegam ao velório em Goiânia

Os corpos da cantora Marília Mendonça e do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho chegaram ao ginásio Goiânia Arena, por volta das 12h20 deste sábado (6), onde serão velados.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, o velório será restrito aos familiares e amigos até as 13 horas e depois será aberto à imprensa e ao público até as 16 horas, quando seguirá para o sepultamento no Cemitério Parque Memorial, também com acesso restrito.

Ônibus das duplas sertanejas Henrique e Juliano, João Neto e Frederico e Maiara e Maraisa e do Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, já chegaram ao local para ajudar na organização do velório — as imagens foram exibidas pelo Fala Brasil, jornalístico da Record TV.

Fãs de Marília Mendonça aguardam chegada do corpo dela em velório

A sertaneja morreu nesta sexta-feira (5) ap\u00f3s um tr\u00e1gico acidente de avi\u00e3o que caiu em uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais

A expectativa é de que 100 mil fãs passem pelo local para se despedir da artista. Filas começaram a ser formadas logo cedo. Algumas pessoas chegaram à noite para guardar um lugar para prestar sua última homenagem para Marília Mendonça.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial no estado. No aeroporto, a bandeira do estado foi hasteada em meio mastro também sinalizando luto pela morte da cantora.

Artista tio e mais 3 pessoas morreram na sexta-feira

Marília Mendonça, o tio, o produtor Henrique Ribeiro, morreram nesta sexta-feira (5), após um trágico acidente de avião, que caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além deles, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o co-piloto, Tarciso Pessoa Viana, da aeronave também não sobreviveram.

Marília Mendonça deixou um legado na música, com grandes hits, trabalhos de destaque, prêmios e parcerias com outros grandes artistas. Não por acaso, ela era conhecida como a Rainha da Sofrência.

Apesar de a carreira de sucesso, Marília estava no auge e deixou em aberto diversos projetos que já estavam programados e foram interrompidos pela partida trágica, aos 26 anos.

Marília Mendonça colocou as mulheres como protagonistas do sertanejo