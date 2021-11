Corpos de Marília Mendonça e do tio chegam ao aeroporto de Goiânia

O avião trazendo os corpos da cantora Marilia Mendonça e do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho acabou de aterrissar no aeroporto internacional Santa Genoveva, em Goiânia (GO), neste sábado (6), por volta das horas.

O avião deixou a cidade de Caratinga, a 311 km de Belo Horizonte por volta as 9h30.

Os corpos seguirão em cortejo até o Ginásio Goiânia Arena onde serão velados. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, até as 13 horas o velório será restrito aos familiares e amigos e depois será aberto ao público até as 16 horas, quando seguirá para o sepultamento no Cemitério Parque Memorial, também com acesso restrito.

A expectativa é de que 100 mil fãs passem no local para se despedir da artista.

O corpo do produtor Henrique Ribeiro que, inicialmente seguiria para o mesmo local, será levado para a Bahia, estado onde nasceu, para ser velado e sepultado.

Artista e mais 4 pessoas morreram na sexta-feira

Marília Mendonça, o tio, o produtor Henrique Ribeiro, morreram nesta sexta-feira (5), após um trágico acidente de avião, que caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além deles, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o co-piloto, Tarciso Pessoa Viana, da aeronave também não sobreviveram.

Marília Mendonça deixou um legado na música, com grandes hits, trabalhos de destaque, prêmios e parcerias com outros grandes artistas. Não por acaso, ela era conhecida como a Rainha da Sofrência.

Apesar de a carreira de sucesso, Marília estava no auge e deixou em aberto diversos projetos que já estavam programados e foram interrompidos pela partida trágica, aos 26 anos.

Marília Mendonça colocou as mulheres como protagonistas do sertanejo