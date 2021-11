Região Noroeste poderá ter até 50 mm de chuva na próxima semana

Os próximos sete dias permanecerão com pouca chuva e temperaturas altas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 44/2021, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Na sexta-feira (5/11), a propagação de uma frente fria no mar vai estimular a formação de áreas de instabilidade que provocarão pancadas de chuva e trovoadas na maior parte do Estado, com risco de temporais isolados. No sábado (6/11) e domingo (7/11), a nebulosidade seguirá predominando, com períodos de sol e momentos de céu encoberto, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente nos setores Leste e Norte.

Na segunda-feira (8/11) e terça-feira (9/11), o ar quente e úmido seguirá predominando, com possibilidade de chuvas isoladas apenas nas faixas Norte e Nordeste. Na quarta-feira (10/11), o deslocamento de uma área de pressão vai provocar chuva na maioria das regiões, com risco de temporais isolados na metade Norte.

Os totais esperados deverão ser inferiores a dez milímetros (mm) na maior parte da metade Sul. No restante do Estado, os valores podem oscilar entre 10 e 30 mm na maioria das localidades, com chance de alcançar 50 mm no Noroeste do RS.

