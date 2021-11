URI realiza vestibular presencial no próximo domingo

A URI, Câmpus de Frederico Westphalen, promove neste domingo, 7, às 13h, a aplicação da prova do Vestibular de 2022. O exame consiste na produção de uma redação de gênero argumentativo e será realizado de forma presencial. Os aprovados poderão ingressar na universidade no primeiro semestre do próximo ano. Confira algumas dicas para os vestibulandos:

* É importante que o candidato chegue com, no mínimo, meia hora de antecedência na URI/FW, onde a prova será aplicada. O acesso será pela entrada principal da universidade.

* Todos os candidatos receberão um e-mail com a confirmação do seu local de prova. No caso de não recebimento, será possível consultar no mesmo site em que foi realizada a inscrição do Vestibular da URI.

* No dia da prova, o candidato deverá levar documento com foto, comprovante de pagamento do boleto de inscrição e uma caneta para realização da redação. No caso de perda do comprovante de boleto, o documento com foto servirá como comprovação do pagamento.

* Caso o candidato deseje, pode levar lápis para realização do rascunho da redação. É permitido também levar garrafas com água e lanche.

* É obrigatório o uso de máscara durante todo o processo seletivo.

Caso aconteça algum imprevisto, a orientação da universidade é que o candidato entre em contato pelo WhatsApp ou telefone (55) 9.9940 1570.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.