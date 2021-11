Região de Lages amplia em 494% a produção de trigo

“Santa Catarina teve um avanço extraordinário, ampliamos a produção, a área plantada e a produtividade em todo o estado. Estamos no caminho certo, produzindo cereais de inverno tanto para a indústria alimentícia quanto para a fabricação de ração. Além do apoio ao produtor, estamos investindo na área da pesquisa para que possamos criar essa nova cultura, de ocupar as lavouras também no inverno. Temos cerca de um milhão de hectares disponíveis no inverno para a produção de cereais que podem fortalecer ainda mais o nosso agronegócio”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura Altair Silva.

A região de Lages, que já tem tradição no cultivo de aveia no inverno, demonstra um grande potencial para o cultivo de outros cereais que podem ser utilizados para alimentação animal no inverno. Segundo o professor do Departamento de Agronomia da Udesc Lages, Clóvis Arruda de Souza, o Brasil tem uma demanda crescente e sempre foi um importador de trigo, com o apoio do Governo do Estado e com o mercado atrativo, os agricultores catarinenses têm condições de abastecer o mercado interno.

O Dia de Campo trouxe painéis sobre melhoria de rendimentos, controle de doenças e pragas e ações em conjunto com a Epagri. Na parte da tarde, os participantes puderam conhecer os campos experimentais. O evento marca ainda o retorno das aulas presenciais do curso de Agronomia, que acontece na segunda-feira, 8.

Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno

A Secretaria da Agricultura está investindo R$ 5 milhões para estimular o cultivo de trigo, triticale, centeio, aveia e cevada em Santa Catarina. Com o Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno Destinados à Produção de Grãos, os produtores recebem uma subvenção de R$ 250 por hectare efetivamente plantado com cereais de inverno, em um limite de 10 hectares por agricultor.

Safra de trigo em SC

De acordo com estimativa da Epagri/Cepa, Santa Catarina deve colher a maior safra de trigo dos últimos dez anos, com produção de 348 mil toneladas, um incremento de 102% em relação à safra anterior. O cenário resulta do crescimento de 74% na área plantada, reflexo dos bons preços pagos aos produtores, associados ao incentivo do Governo do Estado no cultivo de cereais de inverno.