Brigada Militar participa de conversa com alunos da Escola Nelson Piccinini em Vista Gaúcha

Os alunos dos 4º ao 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelson Piccinini em Vista Gaúcha, participaram de uma conversa com policiais militares do 7º BPM na quarta-feira (03/11). Na conversa se fizeram presentes 110 alunos, professores e membros do Conselho Tutelar.

O tema abordado foi “A boa convivência em Âmbito Escolar”, com enfoque em temas como a construção do que seria “A Escola Ideal” na concepção dos alunos.

Ainda foi tratado sobre empatia, respeito com colegas e professores, dedicação aos estudos, direitos e deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao final, uma breve explanação sobre o tema bullying verbal, físico e cibernético.

Através de dinâmicas os Brigadianos buscaram demonstrar os efeitos negativos de fofocas no âmbito escolar.

