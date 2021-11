Coronel Bicaco terá Centro de Espiritualidade Mariano

A Paróquia Santo Antônio de Coronel Bicaco já possui o projeto para construção do Centro de Espiritualidade Mariano na localidade de Esquina Aparecida, ao lado do Parque de Rodeios Jesuíno Rodrigues da Rosa. O local terá, além da imagem de Nossa Senhora Aparecida já instalada, um anfiteatro e as 14 estações da Via Sacra. Em formato de praça, o lugar ainda contará com assentos, floreiras e ampla arborização.

De acordo com o padre Rafael Batatinha de Castro, o objetivo é começar as obras no próximo ano. — Queremos construir esse centro de espiritualidade para contemplar a Região Celeiro. Atualmente, o centro de espiritualidade mais perto fica em Cruz Alta — afirmou o pároco.

Para o desenvolvimento do projeto, a Paróquia Santo Antônio está buscando apoiadores. — Lançamos uma campanha para que famílias doem as 14 estações da Via Sacra. Cada uma terá 1,6 metro de altura — revelou o sacerdote.

Rafael Batatinha de Castro ainda destacou que a construção do Centro de Espiritualidade Mariano visa fomentar o turismo religioso e que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o município. — O local também servirá para o desenvolvimento de atividades socioculturais, além de proporcionar uma experiência ligada à Deus — acrescentou o pároco.

A escolha do local:

O padre contou que ao chegar à Coronel Bicaco em 2018 teve a ideia de erguer um santuário religioso na localidade de Esquina Aparecida. Ele lembrou que enfrentou a resistência de alguns moradores da comunidade, pois eles pretendiam vender o terreno e com os recursos arrecadados fariam reformas no pavilhão comunitário.

No processo de amadurecimento da ideia, Rafael Batatinha de Castro conversou com um empresário do ramo cerealista de Coronel Bicaco. — Ele me contou que outro empresário tinha feito uma promessa enquanto lutava contra um câncer terminal em Ijuí, que, caso alcançasse a cura, faria doações para instituições religiosas — relatou o sacerdote. O doador da imagem de Nossa Senhora Aparecida pediu sigilo absoluto quanto a seu nome e da sua empresa.

O pároco disse, ainda, que já havia efetuado uma pesquisa de preços sobre a colocação da imagem da Santa no interior do município. Incluindo a réplica de Nossa Senhora Aparecida e toda a estrutura necessária, o valor poderia atingir mais de R$ 90 mil.

O santuário – que atualmente tem apenas a imagem da Santa – é o ponto de encerramento da Romaria Mariana que, em 2021, chegou a quarta edição.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.