Tenente Portela: PJ seleciona estudantes de Direito para estágio

Acadêmicos de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito com o intuito de participar do processo seletivo de estagiários para a Promotoria de Justiça (PJ) de Tenente Portela têm até a sexta-feira (5/11) para efetuar a inscrição, que é gratuita.

Poderão se inscrever diretamente na PJ – situada na Rua Tupiniquins, nº 98 – os estudantes a partir do terceiro semestre de Direito e devidamente matriculados em instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). O interessado ainda deverá ter, no mínimo, 16 anos de idade, e CPF regular.

O certame visa a formação de cadastro reserva para vagas que venham a surgir na vigência do processo seletivo no âmbito da PJ em Tenente Portela.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais a ser cumprida nos turnos da manhã e tarde. O valor a ser pago a título de bolsa auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$ 6,41, acrescido de auxílio alimentação, à razão de R$ 11,00, e auxílio transporte, à razão de R$ 8,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa auxílio do período.

A aplicação das provas será realizada na sexta-feira (12/11), às 14 horas, e consistirá numa dissertação. A avaliação ainda será composta por entrevista pessoal e análise curricular.

A divulgação do resultado da prova e da entrevista pessoal, e também a classificação final do processo de seleção, ocorrerá no dia 18 de novembro. Cópia completa do edital que versa sobre o certame pode ser encontrada no mural da Promotoria de Justiça de Tenente Portela.

