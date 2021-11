Produtores da Região Celeiro avançam na colheita do trigo

O predomínio de tempo firme e ensolarado está contribuindo para a colheita do trigo na Região Celeiro e os produtores manifestam satisfação com a produtividade obtida por hectare. De acordo com o mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, mais de 30% das lavouras cultivadas com o cereal no Rio Grande do Sul já foram ceifadas.

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) estima que a safra de trigo 2021 alcançará 3,78 milhões de toneladas. No ano passado, os triticultores gaúchos colheram 2,26 milhões de toneladas. — Nosso Estado deve ter, em 2021, a melhor produção de trigo na história — disse a titular da SEAPDR, Silvana Covatti.

O Rio Grande do Sul registrou aumento na área destinada ao grão. Dos 915,7 mil hectares cultivados na safra passada, o total semeado em 2021 chegou a 1,17 milhão de hectares. As lavouras plantadas com trigo no Estado não superavam a marca de um milhão de hectares desde 2014.

O plantio do grão no RS começou em meados de maio e se estendeu até o fim de julho, conforme o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC). O trabalho de colheita foi intensificado durante o mês de outubro e deve ser finalizado em novembro.

A Região Sul responderá por 92% da produção tritícola do país em 2021. Juntos, os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná irão colher cerca de 7,54 milhões de toneladas, enquanto que a produção brasileira atingirá aproximadamente 8,19 milhões de toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

O Brasil é autossuficiente na produção de trigo, necessitando importar cerca de seis milhões de toneladas, especialmente da Argentina, para suprir a demanda interna.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.