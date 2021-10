Rede estadual de ensino do RS abre período de matrículas para 2022

O período para o encaminhamento de ingresso na rede estadual de ensino ao ano letivo de 2022 começa na segunda-feira (1º/11). O processo da Chamada Pública Escolar ocorre de forma online, diretamente no site da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC).

O prazo se encerra em 28 de novembro para os alunos que se inscreverem no primeiro ano do ensino fundamental; primeiro ano do ensino médio, ensino médio curso normal, educação profissional integrada ao ensino médio; aproveitamento de estudos do curso normal; e educação profissional subsequente ou concomitante.

A Chamada Pública Escolar também prevê a realização de rematrículas, entre os dias 1° e 28 de novembro de 2021, e transferências, entre 3 e 14 de janeiro de 2022.

