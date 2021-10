Sicredi expande solução de pagamento por aproximação no celular ao aceitar bandeira Elo

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências (Foto: Diones Roberto Becker)

Após ser a primeira instituição financeira do país a implementar o Celular como POS, um aplicativo que possibilita usar o aparelho como máquina de cartões, o Sicredi anunciou que aceitará pagamentos de seus clientes portadores de cartões de crédito ou débito da Elo, já disponível na solução.

Além da Elo, os associados credenciados na ferramenta podem receber os pagamentos de seus clientes portadores de cartões de crédito ou débito das bandeiras Visa e Mastercard.

A solução é uma alternativa às chamadas ‘maquininhas de cartão’ convencionais. Com isso, o Sicredi dá um passo à frente ao ampliar a aceitação de Elo para essa modalidade de pagamento, reforçando seu pilar de inovação na oferta de soluções tecnológicas que garantam mais conveniência e agilidade para os associados.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sicredi e a empresa Fiserv, líder global em soluções de pagamento e serviços financeiros. As transações são feitas por meio de cartões contactless, com as regras de limite sem senha já praticadas no mercado. Os recebimentos podem ser realizados somente em aparelhos com sistema Android na versão 9.0, conectividade 3G ou 4G e com tecnologia NFC (não disponível em dispositivos IOS).

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece cerca de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

