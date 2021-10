Mãe e filho que morreram em acidente são sepultados no interior de Crissiumal

Foram sepultados na manhã da sexta-feira (29/10), no cemitério de Vista Nova no interior de Crissiumal, os corpos de Liseane Scheeren Fesch e de Arthur Henrique Scheeren Fesch. Mãe e filho morreram em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na tarde do dia 28 de outubro na ERS 207, estrada que liga Humaitá e Crissiumal.

As vítimas fatais ocupavam o Fiat Cronos que colidiu frontalmente contra um caminhão que trafegava em sentido contrário. Após a colisão, ambos os veículos ainda bateram em árvores ao lado da rodovia.

A mulher de 47 anos de idade ficou presa às ferragens e morreu no local. O adolescente de 13 anos de idade chegou a ser socorrido ao Hospital de Caridade de Crissiumal, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista do caminhão saiu ileso.

Liseane Scheeren Fesch era professora e trabalhava atualmente como vice-diretora e supervisora na escola estadual Ponche Verde de Crissiumal. Arthur Henrique estudava no mesmo educandário.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.