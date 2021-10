Governo do Estado investe no fortalecimento do agronegócio na região do Alto Vale do Itajaí

Foto: Julio Cavalheiro/Secom Os produtores rurais do Alto Vale do Itajaí contam com o apoio do Governo do Estado para fomentar a agropecuária e minimizar os impactos da estiagem. As ações do Programa SC Mais Solo e Água e do Fomento Agro SC injetaram mai

Os produtores rurais do Alto Vale do Itajaí contam com o apoio do Governo do Estado para fomentar a agropecuária e minimizar os impactos da estiagem. As ações doPrograma SC Mais Solo e Água e do Fomento Agro SCinjetaram mais de R$ 3,8 milhões para apoiar os agricultores da região. Nesta quinta-feira, 28, o governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, oficializam o repasse de recursos para famílias de 31 municípios da região e realizaram a entrega de 24 caminhões para fortalecer a agricultura familiar.

Só este ano, a Secretaria de Estado da Agricultura destinou R$ 3,1 milhões para minimizar os impactos da estiagem na região de Rio do Sul. As ações fazem parte doPrograma SC Mais Solo e Água, que apoia a captação, armazenagem e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes. Nos próximos três anos, o Programa contará com R$ 300 milhões em recursos para atender todo o estado.

“O Governo do Estado está fazendo o maior investimento da história para minimizar os impactos da estiagem em Santa Catarina. Em três anos, serão R$ 300 milhões em recursos, que trarão mais resiliência e mais competitividade para os nossos agricultores”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

No Alto Vale do Itajaí, estão sendo apoiados 77 projetos de crédito para minimizar os impactos da estiagem. O governador e o secretário estão percorrendo as cidades para divulgar os resultados dos programas e também realizar a assinatura de contratos com produtores rurais beneficiados. Nesta quinta-feira, as entregas aconteceram em Aurora com a participação dos produtores Leonardo Selhorst, Joel Marcos Hillesheim e Ana Paula Selhorst Hillesheim, que representaram todos os beneficiários da região.

“Os recursos são muito importantes. Trabalhamos com a produção de cebola e, se não tivermos como distribuir a água, não conseguimos produzir. Nos últimos anos, períodos com estiagens têm sido recorrentes. Voltei recentemente para a agricultura, e com certeza, se esse apoio do Programa, não conseguiria fazer as aquisições dos equipamentos. Nossa família agradece muito pela ajuda”, contou Joel Marcos Hillesheim.

Fomento Agro SC

Os produtores rurais catarinenses contam ainda com financiamentos sem juros para investirem na melhoria do processo produtivo. Com o Fomento Agro SC, o Governo do Estado apoia investimentos para fomento à cadeias produtivas; agregação de valor e empreendimentos coletivos; arranjos produtivos locais e inclusão digital e qualificação de acesso à energia elétrica.

Nos municípios que fazem parte da região de Rio do Sul, são R$ 700 mil para projetos de apoio aos agricultores. Durante os atos do Governo do Estado em Ituporanga, os produtores Juliana Marques da Silva, Joel Leandro Eger e Sandra Castanha representaram todos os beneficiários do Alto Vale do Itajaí.

"É muito gratificante ver o resultado do nosso trabalho e os frutos gerados com a união de esforços entre Governo do Estado e produtores rurais. Temos uma agricultura forte e pujante, um agronegócio formado por agricultores familiares, que dedicam suas vidas à produção de alimentos e que contam com o apoio da Secretaria da Agricultura para seguir cumprindo sua missão com mais qualidade de vida e competitividade", conclui o secretário Altair Silva.

Entrega de equipamentos

Ainda em Ituporanga, o governador Carlos Moisés e o secretário da Agricultura Altair Silva realizaram a entrega oficial de 24 caminhões basculantes que serão utilizados para melhorar a infraestrutura agrícola. Foram mais de R$ 8,4 milhões em recursos, provenientes de emenda do deputado Rogério Penhinha com contrapartida do Governo do Estado.