Preço da gasolina nas refinarias acumula alta de 73,4% em 2021

A Petrobras anunciou na segunda-feira (25/10), mais um reajuste no preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras. Trata-se do segundo reajuste nos dois combustíveis em menos de um mês.

Desde o início do ano, a estatal já promoveu pelo menos 13 reajustes no preço do diesel (com dez altas e três reduções) e 15 no valor da gasolina (com 11 altas e quatro reduções). Em 2021, a gasolina subiu 73,4% nas refinarias. Já o diesel acumula alta de 65,3% no mesmo período.

Desde a terça-feira (26/10), o preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,21 por litro, /ou alta de 7,05%. O último aumento havia sido no dia 9 deste mês, com alta de 7,2%.

Já para o diesel, o preço médio de venda para as distribuidoras passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, com reajuste médio de R$ 0,28 por litro, ou seja, 9,15%. O último aumento no diesel havia sido em 28 de setembro, com alta de 8,89% e após 85 dias de preços estáveis.

Para o consumidor final, o peso do reajuste é diferente, já que inclui na conta o lucro das distribuidoras e os tributos.

Na semana passada, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,36 o litro nos postos, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor máximo verificado foi de R$ 7,46. Já o óleo diesel registrou preço médio de R$ 5,04 e máximo de R$ 6,42 o litro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.